Эксперт назвала способы обезопасить себя от мошенников в соцсетях

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала в четверг, 29 июля, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях.

«Определить, что с вами под видом друга общается мошенник, можно. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелек со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т.д. Часто даже по словесным оборотам можно понять, что с вами пытается общаться другой человек, а не тот, кого вы хорошо знаете»,— рассказала она «Газете.ру».

Ильичева также отметила, что при получении подобного сообщения нужно связаться с отправившим его человеком лично, чтобы убедиться, не мошенник ли это.

Эксперт рассказала, что даже если вы успели перевести деньги и уже позже выяснили все обстоятельства и убедились в обмане, нужно обратиться в правоохранительные органы и сообщить о ситуации модераторам сайта.

Она также подчеркнула, что необходимо срочно позвонить в банк и заблокировать все имеющиеся карты.

Ранее, 30 июня, специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий дал советы о том, как обезопасить себя от новой схемы интернет-мошенничества. Она заключается в подмене страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг в интернете так, чтобы банки расценивали трансакции как легальные операции.

По словам Лукацкого, для того чтобы не попасться на удочку мошенников, следует тщательно следить за тем, какие интернет-ресурсы вы посещаете, а особенно за теми сайтами, на которых осуществляется оплата.

В конце мая Ильичева рассказала, что хранение персональных данных на офисном компьютере может стать лазейкой для киберпреступников, а также принести риски как для работодателя, так и для конкретного сотрудника.