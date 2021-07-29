Прямой эфир
Мир
Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС
Спорт
Министр спорта Татарстана назвал рапиристку Мартьянову героиней
Мир
Американский генерал заявил о проигрыше США в условной войне с КНР
Новости компаний
На Мосбирже появится возможность купить акции «Роснефти» поштучно
Мир
Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны
Мир
Лидер группы Green Grey заявил об «убийстве» русского языка на Украине
Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках
Туризм
​​​​​​​Авиакомпания Fly Egypt запустит рейсы из Москвы на курорты Египта

Эксперт назвала способы обезопасить себя от мошенников в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала в четверг, 29 июля, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях.

«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»
Куратор «ФинЦЕРТа» ЦБ Артем Сычев — о том, когда россияне смогут добровольно отказываться от онлайн-переводов, мифах о «call-центрах Сбербанка» и новой модели киберпреступлений

«Определить, что с вами под видом друга общается мошенник, можно. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелек со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т.д. Часто даже по словесным оборотам можно понять, что с вами пытается общаться другой человек, а не тот, кого вы хорошо знаете»,— рассказала она «Газете.ру».

Ильичева также отметила, что при получении подобного сообщения нужно связаться с отправившим его человеком лично, чтобы убедиться, не мошенник ли это.

Эксперт рассказала, что даже если вы успели перевести деньги и уже позже выяснили все обстоятельства и убедились в обмане, нужно обратиться в правоохранительные органы и сообщить о ситуации модераторам сайта.

Она также подчеркнула, что необходимо срочно позвонить в банк и заблокировать все имеющиеся карты.

Ранее, 30 июня, специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий дал советы о том, как обезопасить себя от новой схемы интернет-мошенничества. Она заключается в подмене страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг в интернете так, чтобы банки расценивали трансакции как легальные операции.

По словам Лукацкого, для того чтобы не попасться на удочку мошенников, следует тщательно следить за тем, какие интернет-ресурсы вы посещаете, а особенно за теми сайтами, на которых осуществляется оплата.

В конце мая Ильичева рассказала, что хранение персональных данных на офисном компьютере может стать лазейкой для киберпреступников, а также принести риски как для работодателя, так и для конкретного сотрудника.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021