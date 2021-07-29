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Тарифы в общественном транспорте могут повысить в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону в следующем году не исключен вариант повышения стоимости проезда в автобусах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. По его словам, стоимость проезда не менялась с 2019 года. Сейчас в автобусах за поездку приходится платить 23 рубля, в электротранспорте — 17 рублей.

Логвиненко заявил, что без пересмотра тарифов транспорт будет нерентабельным. Также не будет денег на ремонт и улучшения. Сити-менеджер не исключил вариант повышения стоимости. Он добавил, что электротранспорт трогать не будут, передает RostovGazeta.

В июне власти Ростова-на-Дону расторгли контракты с перевозчиками, которые выпускали на маршруты автобусы без кондиционеров. Контроль за соблюдением условий перевозок усилил департамент транспорта города. В адрес администрации поступали многочисленные обращения горожан по поводу жары в автобусах. В ходе проверки факты нарушений подтвердились. Не включали кондиционеры водители более 20 автобусов.

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