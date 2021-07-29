В Госдуме напомнили о вступающих в силу в августе законах

В августе текущего года в России вступают в силу несколько законов. Об этом 29 июля напомнили в пресс-службе Госдумы РФ.

С 1 августа 2021 года вступит закон, позволяющий россиянам получить налоговый вычет за занятия спортом. Его можно будет также получить за занятия спортом детей. Вычет будет применяться к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Кроме того, в первый день августа вступит в силу закон, позволяющий россиянам по программе «Дальневосточный гектар» получить дополнительный участок земли. Получить землю смогут те участники программы, что успешно освоили и оформили основной участок.

Также с 1 августа вступают в силу поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте». Ими устанавливается, что главы регионов при согласовании с Минприроды будут сами устанавливать виды и сроки разрешенной охоты, допустимое оружие и другие условия.

2 августа вступит в силу закон, которым переносятся сроки уплаты налога для организаций культуры. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020–2021 годы.

С 22 августа вступает в силу закон, который освобождает водителей от обязательного прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО.

С того же дня вводится ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг.

С 24 августа лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, смогут получить временные удостоверения личности на 10 лет. Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней.

С 25 августа вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.

С того же периода нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны будут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.

Также с 25 августа иностранцы смогут получить визу в Россию на полгода.