Модуль «Наука» успешно состыковался с МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это в четверг, 29 июля, следует из прямой трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Отмечается, что через три часа после стыковки, когда экипаж станции проверит герметичность стыковки и давление между модулем и станцией, космонавты Олег Новицкий и Дмитрий Дубров откроют переходной люк в модуль «Наука» и приступят к его разгрузке. Интеграция модуля в состав станции займет шесть-восемь месяцев и потребует до десяти выходов космонавтов в открытый космос.

МЛМ «Наука» стала первым за 11 лет российским сегментом, отправленным к Международной космический станции.

За счет модуля увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Ранее сообщалось, что в процессе полета модуля возникли сбои. В частности, 28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили, что после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) потерял телеметрию с «Наукой».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС «Заря», тогда как модуль «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.