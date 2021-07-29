Надземный переход через ж/д пути возведут в Красноярске

В Красноярске между улицами Павлова и Вавилова намерены построить надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. Об этом рассказал глава города Сергей Еремин.

Проект сооружения уже подготовлен и получил положительную оценку госэкспертизы. Виадук спроектирован с шестью опорами. Его длина составила 151 м, ширина — 3 м, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Надземный переход позволит нам соединить в единую пешеходную цепочку общественные пространства ул. Павлова и Вавиловского паркового кольца. Мост дорогостоящий, город сам потянуть такую стройку не сможет. На днях стало известно о включении объекта в нацпроект «Безопасные качественные дороги», — рассказал глава города.

Строительство планируется начать в 2023 году, однако Еремин поручил найти возможность приступить к работам до конца 2022-го. Стоимость реализации проекта не называется.