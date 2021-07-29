Возбуждено дело об отравлении 26 воспитанников детсада в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 55 Фрунзенского района. В учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы.

Как отмечает телеканал «78», об отравлении стало известно 23 июля. Всего зарегистрировали 26 случаев. Сальмонеллез диагностировали у восьми малышей, еще 17 были носителями, троим поставлен диагноз энтероколит.

В апреле в городе Шахты Ростовской области воспитанники одного из детсадов отравились после того, как их накормили готовой пищевой продукцией. Пострадали 63 ребенка в возрасте от 1,5 года до 7 лет. После приема пищи им стало плохо и появились симптомы отравления, в том числе тошнота, диарея и рвота.