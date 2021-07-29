Бастрыкин поручил проверить данные о возможном оскорблении ветеранов в спектакле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможном оскорблении ветеранов в театральной постановке «Первый хлеб» в московском театре «Современник». Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на сайте СК.

Отмечается, что негативная реакция общественности была вызвана тем, что в ходе спектакля актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

В сообщении Следственного комитета говорится также, что вопросы защиты прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК РФ, поэтому на подобные инциденты всегда реагируют оперативно.

В тексте обращения к руководству театра они также указали на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

Ранее, в мае, Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram публикацию, которая оскорбляет память участников Великой Отечественной войны. Указывалось, что распространение на территории России сведений, выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат РФ, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении достоинства и чести ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), совершенных публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.