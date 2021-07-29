Программа реновации в Подмосковье в первую очередь затронет бараки

В Московской области в рамках программы реновацию в первую очередь намерены сносить бараки и старые пятиэтажки. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил 29 июля в ходе прямой линии.

«У нас такая ситуация: пятиэтажки сноситься будут самые старые, безнадежно устаревшие, но глобально наша задача — сначала разобраться с двух-трехэтажными бараками. Я вынужден признать, у нас и такие есть», — цитирует главу региона интернет-портал «Подмосковье сегодня».

При этом политик подчеркнул, что выполнять программу будут с учетом мнения жителей. Каждый проект будет соответствовать современным высоким стандартам.

Первые проекты уже разработаны. Они касаются Раменского, Красногорска, Одинцово. Воробьев отметил, что людям, проживающим в «совсем старом жилье», будет обеспечено другое качество жизни.

Губернатор Московской области анонсировал программу реновации в регионе 27 апреля в рамках ежегодного обращения к жителям региона. Тогда он говорил, что особое внимание при строительстве нового жилья уделяется качеству работ — в муниципалитетах стараются создать комфортные экосистемы.

20 июля сообщалось, что в городе Шатура Московской области завершается строительство многоквартирного дома, предназначенного для переселенцев из аварийного жилья. Ожидается, что в него переедут 58 семей.