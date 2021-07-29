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Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку представителя страны при Евросоюзе (ЕС) Александра Махневича. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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«Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

До этого, 28 июня, стало известно, что Минск отзывает своего постоянного представителя при ЕС для консультаций.

Тогда же в МИД Белоруссии заявили, что Минск запретит въезд в Белоруссию представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению санкций против республики.

Было объявлено, что власти запускают процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. В МИД республики с сожалением констатировали, что приостановка этого соглашения окажет негативное влияние на взаимодействие с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Как заявила в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель, ЕС не ослабит давление на власти Белоруссии, пока ситуация внутри страны не изменится.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Меры Запада против Минска были введены на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.

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