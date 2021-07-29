Склад боеприпасов времен войны нашли под Брянском

В Брянской области недалеко о деревни Новая в Севском районе обнаружили взрывоопасные предметы. Ими оказались боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС, на место обнаружения выехали специалисты ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр». Они изъяли 14 артиллерийских снарядов. Позже боеприпасы были обезврежены. Пострадавших нет.

12 июля сообщалось, что на территории Советского района Брянска обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на улице Войстроченко.