Дело возбудили в отношении владельца приюта для собак в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении владельца приюта для безнадзорных собак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Факт мошенничества выявили сотрудники городской прокуратуры. Установлено, что предприниматель предоставлял в администрацию города подложные документы о якобы выполненной работе по оказанию бездомным животным ветпомощи, а также по их вакцинации и маркированию, пишет ИА IrkutskMedia.

Ущерб органам местного самоуправления составил 40 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Владельцу приюта грозит до двух лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования находятся на контроле областной прокуратуры.

Весной этого года сообщалось, что в Иркутске изменилась процедура отлова и содержания безнадзорных животных. Теперь подрядная организация должна вживлять специальный чип в каждую отловленную особь, а кроме того, заводить индивидуальный ветеринарный паспорт. Также корректировке подверглась система расчета затрат на поимку, лечение и содержание отловленных собак.