Министр спорта Татарстана назвал рапиристку Мартьянову героиней

Фехтовальщица из Татарстана Марта Мартьянова, которая, несмотря на травму, взяла золото в финале командного турнира рапиристок на Олимпийских играх в Токио, является настоящей героиней. Об этом в четверг, 29 июля, заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

В третьем раунде при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на боль, спортсменка сумела продолжить выступление.

«Марта — просто героиня сегодняшнего матча. Все девчонки молодцы. Сегодня, конечно, с такой травмой были опасения. Но то, что она не только достойно завершила, но еще и тотально выиграла все свои партии в сумме, — большая молодец», — заявил Леонов.

Он заметил, что успех российских фехтовальщиц является победой всей страны и, конечно, Татарстана.

«У нас очень сильная школа по фехтованию, и, конечно, Марта будет для всех, кто здесь работает, тренируется, примером для подражания», — заключил министр.

Ранее в этот день россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34, пишет «Спорт-Экспресс». Принесенная ими золотая медаль на тот момент являлась восьмой наградой высшей пробы в копилке сборной ОКР.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил, что победа россиянок в командном турнире на Олимпийских играх в Токио — это результат работы последних пяти лет.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.