Движение транспорта по двум улицам ограничат в Рязани

Со 2 августа участок улицы Фирсова в Рязани закроют на три дня. По данным пресс-службы мэрии, из-за ремонта водопровода движение ограничат в районе дома 16 с 9:00 2 августа до 19:00 4 августа.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены, передает РИА «7 новостей».

Кроме того, в Рязани перекроют движение на улице Полетаева. С 15:00 29 июля до 23:00 2 июля будут закрывать движение транспорта на перекрестке улиц Полетаева и Чернышевского. Как пишет 62INFO.ru, с 10:00 3 августа до 23:00 8 августа перекроют проезд по перекрестку Полетаева-Гоголя.