Порядка 20 млн рублей направят на содержание мостов в Оренбуржье

Власти Оренбургской области готовы потратить 20 млн рублей на содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Контракт разыгрывает ГУП «Оренбургремдорстрой».

Выполнить работы необходимо до 31 октября. Речь идет о расчистке мостов, подходов и подъездов к ним, а также пространства под мостами от кустарников и деревьев. Причем деревья необходимо «отодвинуть» на расстояние до 100 м.

В общей сложности привести в порядок предстоит 682 объекта на дорогах во всех муниципалитетах Оренбургской области. Как пишет Урал56.Ру, подрядчик должен заниматься содержанием оренбургской трассы и почти всех дорог между населенными пунктами.