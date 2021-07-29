Памятник Ленину в Биробиджане внесли в единый реестр ОКН

Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Биробиджане включили в единый госреестр объектов культурного наследия (ОКН) народов РФ. Соответствующий приказ издан инспекцией по госохране ОКН Еврейской автономной области.

«Утверждены предмет охраны, границы и режим использования территории объекта культурного наследия», — цитирует сообщение инспекции ИА EAOMedia.

Памятнику присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Монумент Ленину открыли в Биробиджане 7 октября 1978 года. Скульптором выступил Лев Ефимович Кербель, архитектором — Лев Валентинович Мисожников. Памятник отлили на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья им. Е.Ф. Белашевой.