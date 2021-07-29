Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в четверг, 29 июля, назвал национальной катастрофой лесные пожары на юге страны. Прокуратура республики ведет всестороннее расследование причин природного бедствия.

«Лесные пожары — это национальная катастрофа. Все наши ведомства ведут с ними в координации интенсивную борьбу. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров. Работы будут продолжаться неустанно», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуируются из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции из-за возгораний.

Кроме того, стало известно, что новые очаги лесного пожара вспыхнули сразу в нескольких районах на юге страны, а именно в Манавгате провинции Анталья, Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине.

По последним данным, пострадали не менее 183 человек. Данных о потерпевших среди россиян не поступало.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, россияне не отказываются от приобретенных туров в Турцию на фоне сложившейся там обстановки, а запросы на аннулирование поездок единичные.