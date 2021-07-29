Более 3 тыс. га леса восстановят в Сахалинской области в этом году

На территории Сахалинской области в 2021 году намерены восстановить свыше 3 тыс. га леса. Об этом сообщат пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

За счет искусственного восстановления будут восстановлены 803 га леса, за счет содействия естественному лесовосстановлению 2320 га. На эти цели направят 109,2 млн рублей, уточняет ИА SakhalinMedia.

По данным на 29 июля, посадка осуществлена на площади в 670,41 га — это 83,5% от плана. Содействие естественному лесовосстановлению выполнено на 123,5 га.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Основная цель регионального проекта — обеспечить к 2024 году баланс между воспроизводством и выбытием лесов в соотношении 100%.

Ранее стало известно, что до 2025 года планируется увеличить число пилотных регионов, участвующих во внедрении модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на не менее чем 10 субъектов страны. К реализации проекта планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Томскую область.

В начале июля «Известия» сообщали, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды внести на рассмотрение правительства проекты законов в лесной сфере, например, по развитию и декриминализации лесного комплекса. Поручение необходимо исполнить до 1 августа.