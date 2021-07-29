Эпидемиолог назвал условие для победы над пандемией COVID-19

Пандемия коронавируса закончится, когда 95% населения всего мира будут привиты. Об этом в четверг, 29 июля, заявил эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Когда появляется вакцина против конкретной инфекции, остается лишь привить достаточное количество людей для создания коллективного иммунитета. Тогда об инфекции можно забыть», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, каждая новая вакцина является «научным прорывом». Шунков подчеркнул, что прививка остается «единственным и самым действенным» способом профилактики инфекционных болезней.

Ранее, 28 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек. По ее словам, среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают COVID-19 не более 0,8%.

В тот же день руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов отметил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. Вместе с тем он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».

Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко, в свою очередь, рассказал, что необходимо около 60–70% иммунизированных для достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Специалист подчеркнул, что коллективный иммунитет формируется, когда большая часть общества имеет иммунитет к какому-либо заболеванию, препятствуя его распространению.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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