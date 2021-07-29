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Кардиолог порекомендовал упражнение от отеков ног

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Лечебная физическая культура (ЛФК) по Филатову способна помочь при отеках ног. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

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«Такое упражнение нужно делать пять-шесть раз в день. Это много времени не занимает, но эффект колоссальный, потому что срабатывают икроножные мышцы, просасывая венозную кровь из поверхностных глубоких вен через коммуникантные вены», — сообщил Хорошев в интервью «Звезде».

По его словам, с помощью данного упражнения осуществляется правильный сброс и возврат крови.

«Упражнение простое: либо сидя, вытянув ноги, либо лежа, стопы от себя — на себя. Именно стопы, то есть тем самым побуждать, заставлять икроножные мышцы работать. Полное движение — полный цикл, то есть от себя — на себя — это один цикл», — добавил врач.

Хорошев посоветовал начать с 30–40 таких движений и в течение трех-четырех недель довести их число до 120.

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