Врачи Оренбурга борются за жизнь пострадавшей от удара током девочки

В Оренбурге врачи четвертые сутки борются за жизнь 11-летней девочки, которая получила удар током на железной дороге. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как уточняет 56orb.ru, инцидент произошел вечером 25 июля на станции Халилово. Три девочки, 11, 13 и 14 лет, решили взобраться на вагон-цистерну, чтобы сделать фото. Однако они попали в зону поражения высоковольтного кабеля, и их ударило электрическим током.

В результате девочки получили сильные ожоги — от 30 до 80% поверхности тела. Пострадавших доставили в Орск, а оттуда в Оренбург, в ожоговый центр.

Сейчас жизнь двух пациенток вне опасности. Их перевели в общую палату. Их подруга по-прежнему в тяжелом состоянии.