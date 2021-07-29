Лидер группы Green Grey заявил об «убийстве» русского языка на Украине

Русский язык убивают на Украине — это очень неправильно. Такое мнение 29 июля высказал лидер украинской музыкальной группы Green Grey Андрей Яценко в разговоре с местным СМИ «Страна.ua».

«Русский язык — один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир. Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. <…> А русский язык убивают в Украине. И это очень неправильно», — заявил артист.

Яценко предположил, что через пять лет на Украине могут начать делить людей по языковому принципу.

«Мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев. Всё к этому идет», — добавил музыкант.

27 июля стало известно, что группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, с песней на русском языке «Под дождем».

По словам членов группы, им поступило предложение из офиса президента Украины Владимира Зеленского исполнить их первый хит на праздничном концерте, посвященном 30-летию Дня независимости страны.

Как отмечают артисты, все их достижения совершались под флагом Украины и они всегда этим гордились, однако теперь из-за песни на русском языке не смогут принять участие в концерте.

Сам Яценко предположил, что ему отказали в выступлении из-за просьбы авторитетных артистов, добавляет «Газета.ру».

13 июля Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка на Украине законодательно урегулирован, им является украинский.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.