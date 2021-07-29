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Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках
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Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках

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Обвиняемый по делу об убийстве полицейского в подмосковном городе Химки арестован судом. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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«По ходатайству следователя следственного отдела по Химкам судом в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ее слова ТАСС.

Днем ранее полиция города Химки задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля. По словам супруги погибшего, они вдвоем отдыхали в кафе, а когда полицейский вышел на улицу, хозяин заведения бросил его на асфальт и избил. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

В ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в область грудной клетки, в результате чего при падении он получил телесные повреждения и впоследствии скончался.

В результате сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Москвы 1990 года рождения.

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