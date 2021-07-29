Дело возбудили после смерти пенсионерки в ДТП в Липецке

В отношении водителя автомобиля, сбившего пожилую женщину в Липецке, возбудили уголовное дело. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась на месте.

Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время следователи проведут автотехническую и судебную экспертизы.

Смертельное ДТП произошло 22 июля в районе 21 часа на улице Гагарина. 21-летний водитель «Лады Приоры» вне пешеходного перехода допустил наезд на пожилую женщину.

Момент аварии записала уличная камера. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, в 100 м от пешеходного перехода, отмечает GOROD48.

22 июля сообщалось, что в Липецке в результате столкновения двух легковых иномарок пострадали четыре человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, BMW выехал на встречную полосу и врезался в Suzuki. От удара вторую легковушку отбросило на обочину, а затем на трамвайные пути.