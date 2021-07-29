Эксперты ЭИСИ назвали ключевую тему избирательной кампании 2021 года

Тема коронавируса стала ключевой в избирательной кампании 2021 года. Об этом заявили 29 июля эксперты Института социальных исследований (ЭИСИ).

В ЭИСИ сообщили, что для успешной кампании требуются решительные шаги и четкая позиция, которую партии будут подтверждать делами.

«COVID-19, хотим мы этого или не хотим, останется ключевой темой повестки этой избирательной кампании. Так сформулируйте свои позиции максимально четко и донесите до избирателей», — заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

По мнению экспертов, политический мир поделился на ковид-лоялистов, ковид-центристов и ковид-скептиков. Первые выступают за введение жестких мер, в частности принудительной вакцинации и локдауна.

Ковид-центристы, по словам эксперта, говорят об адекватности принятых мер, делая акцент на защиту социально уязвимых групп населения и предотвращение перегрузки системы здравоохранения.

Третьи же придерживаются точки зрения, что предложенные властями меры по ограничению распространения COVID-19 избыточны.

Как отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, для избирателей остается важным вопрос безопасности выборов и вакцинации от коронавируса. «Там, где партия ограничивается высказываниями, эти заявления видит лишь текущий электорат партий, а остальное население такие заявления может не замечать», — заявил он.

По его словам, заметна четкая позиция ряда партий по вакцинации, так как в настоящее время это острый вопрос. Однако, как указал эксперт, многие избиратели не слышали ничего об инициативах многих партий в ковидном вопросе.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.