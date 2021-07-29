Дорожный ремонт по нацпроекту в Приморье завершили наполовину

В Приморском крае более чем наполовину выполнили дорожный ремонт, запланированный на 2021 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 29 июля сообщает ИА PrimaMedia.

По данным издания, в ближайшие дни будет завершено асфальтирование дороги на Суражевку. Далее рабочим останется отсыпать обочины и нанести разметку. На участке трассы Штыково– Ивановка–Реттиховка осталось уложить 2 км нижнего слоя и 5 км верхнего слоя асфальта. Также будут завершены работы на дороге Шкотово–Партизанск.

Продолжается ремонт на отрезке с 106-го по 110-й км трассы Осиновка – Рудная Пристань. По словам главного инженера филиала «Арсеньевский» АО «Примавтодор» Сергея Осьмушко, там также установят шесть остановок общественного транспорта.

Кроме того, ведутся работы на трассе Раздольное–Хасан, являющейся одной из самых «туристических» дорог Приморского края. Ремонтируются участки дорог Краскино–Госграница, Екатериновка – Новая Сила, Лазо–Заповедный, Артем – Находка – Порт Восточный.

В общей сложности по нацпроекту в этом году планируется привести в порядок 98 км дорог. За четвертый год его реализации в регионе отремонтировали почти 400 км.