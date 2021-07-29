Ремонт проспекта Ленина в Волжском завершится к 30 августа

В Волжском (Волгоградская область) продолжается ремонт проспекта Ленина. В настоящее время рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ремонт дорожного объекта, протяженностью пять километров, ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы общей стоимостью 338 млн рублей проводит МБУ «Северное».

Подрядная организация уже подготовила к сдаче участок от улицы Шоссейной до улицы Молодежной протяженностью в 2,5 км, отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру». От улицы Молодежной до гостиницы «Ахтуба» и от Советской до улицы Молодогвардейцев укладывают выравнивающий слоя асфальта. Планируется, что полностью ремонт проезжей части проспекта Ленина будет завершен к 30 августа.

Ранее в июле сообщалось, что контракт на выборочный ремонт дорог в пяти городских районах стоимостью свыше 425,2 млн рублей подписан в Волгограде. Подрядчик обязуется до 30 ноября привести в технически исправное состояние 42 дороги по всему городу — в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Согласно документации, дороже всего обойдется ремонт дороги к Волгоградскому заводу техуглерода в Красноармейском районе (33,6 млн рублей), улицы Промысловой в Кировском районе (30,9 млн рублей) и участка улицы Новопортной (25,8 млн рублей).