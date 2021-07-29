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Ярмарку ко Дню знаний организуют в Мурманске за 5 млн рублей

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Из резервного фонда правительства Мурманской области направят 5 млн рублей на организацию и проведение в Мурманске ярмарки, приуроченной ко Дню знаний. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Мероприятие под названием «На Севере — День знаний!» организует и проведет автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс». На ее счет перечислят в виде субсидий средства. Их целевое расходование проконтролирует региональное министерство развития Арктики и экономики, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в школах Мурманска идет ремонт в рамках проекта Arctic schools. Победителями конкурса грантов для преобразования школьных пространств стали 14 образовательных организаций. Подрядчики должны постараться сделать ремонт к началу следующего учебного года. Для этого работы ведутся в три смены.

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