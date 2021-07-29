Пристройки к трем школам Иркутска возведут за 670 млн рублей

В Иркутске намерены возвести три новых учебных блоках для школ № 53, 57 и 75. Заявку на субсидирование строительства одобрило Министерство просвещения РФ, сообщил мэр города Руслан Болотов.

Из федерального бюджета будут выделены 670 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие образование». Проекты строительства учебных блоков уже подготовлены для школ № 53 и 57. Каждый из них будет рассчитан на 500 мест.

Кроме того, отметил Болотов, на возведение блока школы № 75 часть средств выделена из городского бюджета. Пристрой сможет вместить 200 учеников, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на горадминистрацию.

«Перед муниципалитетом стоит задача обеспечить выполнение указа президента страны по переводу школ на учебу в одну смену. Такую же задачу ставит и губернатор региона Игорь Кобзев. Собственными силами мы не сможем обеспечить необходимый объем финансирования возведения новых объектов», — объяснил мэр.

Ранее Руслан Болотов заявлял о готовности города к строительству десяти новых общеобразовательных учреждений. На разных этапах реализации находятся проекты дополнительного блока на 500 мест школы № 14. Обсуждается возможность возведения новых учреждений на улицах Норильская и Ярославского, на территории бывшего городка ИВВАИУ, в районе Лисиха и в микрорайоне Союз.