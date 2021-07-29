Директор МСХТ рассказал о состоянии госпитализированного актера Стеклова

Состояние художественного руководителя Московского Современного художественного театра (МСХТ), народного артиста России Владимира Стеклова, госпитализированного с COVID-19, стабильное. Ожидается, что его выпишут через неделю. Об этом в четверг рассказал директор МСХТ Руслан Банковский.

«Состояние стабильное, ничего критического. Пробудет неделю. Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем передает огромный привет»,— заявил он ТАСС.

Стеклов был госпитализирован накануне. У актера сильно поднялась температура и он потерял сознание, после чего дочь вызвала ему «скорую». Медики забрали его с дыхательной недостаточностью и пневмонией.

Владимир Стеклов родился в 1948 году в Караганде. Имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Российской Федерации. Является художественным руководителем Московского современного художественного театра. На его счету более 150 ролей в фильмах и сериалах. Среди известных картин с его участием сериалы «Кадетство» и «Молодежка», также фильмы «Гардемарины, вперед!», «Антикиллер 2: Антитеррор», «Вера, Надежда, Любовь» и другие.

Ранее, 23 июля, народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам сына актера, Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.