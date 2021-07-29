Прямой эфир
Спорт
Матыцин поздравил российских рапиристок с победой на Играх в Токио
Наука
Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета
Мир
Число пострадавших от лесных пожаров в Турции возросло до 183
Туризм
Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа
Мир
В России сочли маловероятным захват власти в Афганистане талибами
Наука
Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
Интернет
Facebook выпустит «умные» очки
Общество
Дело возбудили после гибели туриста от лап медведя под Красноярском

Рост поголовья птицы в Ульяновской области стал самым высоким в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской за первые шесть месяцев 2021 года поголовье птицы выросло на 24,4% к аналогичному периоду прошлого года. Оно составляет 1 396,2 тыс. голов.

Производство куриного яйца за этот же период составило 103,7 млн штук, прирост — 105,8% к соответствующему периоду прошлого года.

В соответствии с этими статистическими данными, темп роста производства в Ульяновской области значительно превышает среднеокружной (102,8%). В целом по стране фиксируется сокращение производства (99,2% за первые полгода 2021 года).

По словам и.о. регионального министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, которые приводит ulpravda.ru, появлению таких высоких показателей способствовала реализация инвестиционных программ в отрасли птицеводства.

Кроме того, региональным птицеводческим предприятиям компенсировали затраты на приобретение инкубационных яиц. Подобная мера поддержки предусматривает возмещение расходов в размере 7 рублей за 1 шт. Сейчас ставка увеличена до 10 рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021