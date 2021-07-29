Рост поголовья птицы в Ульяновской области стал самым высоким в России

В Ульяновской за первые шесть месяцев 2021 года поголовье птицы выросло на 24,4% к аналогичному периоду прошлого года. Оно составляет 1 396,2 тыс. голов.

Производство куриного яйца за этот же период составило 103,7 млн штук, прирост — 105,8% к соответствующему периоду прошлого года.

В соответствии с этими статистическими данными, темп роста производства в Ульяновской области значительно превышает среднеокружной (102,8%). В целом по стране фиксируется сокращение производства (99,2% за первые полгода 2021 года).

По словам и.о. регионального министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, которые приводит ulpravda.ru, появлению таких высоких показателей способствовала реализация инвестиционных программ в отрасли птицеводства.

Кроме того, региональным птицеводческим предприятиям компенсировали затраты на приобретение инкубационных яиц. Подобная мера поддержки предусматривает возмещение расходов в размере 7 рублей за 1 шт. Сейчас ставка увеличена до 10 рублей.