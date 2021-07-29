Матыцин поздравил российских рапиристок с победой на Играх в Токио

Российские рапиристки максимально уверенно провели командный турнир. Такое мнение 29 июля высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, поздравляя россиянок с победой в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

«Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова в каждом раунде соревнований выступали с максимальным настроем на победу, показали настоящий чемпионский характер и справились со всеми трудностями. В финале наши спортсменки с большим преимуществом обыграли француженок», — высказался министр.

Матыцин напомнил, что последний раз россиянки побеждали в командных соревнованиях рапиристок в 2008 году на Играх в Пекине.

«В Токио российские фехтовальщицы снова доказали, что являются сильнейшими в мире. Поздравляю наших прекрасных спортсменок, тренеров сборной и Федерацию фехтования России с этим блестящим результатом!» — заключил министр спорта РФ.

Российские рапиристки выиграли финальный поединок со счетом 45:34 и завоевали золотую медаль ранее в этот день.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что победа россиянок в командном турнире на Играх — это результат работы последних пяти лет.

С победой россиянок поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что успех спортсменок на Играх станет вкладом в развитие российской школы фехтования.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.