На северо-западе Москвы благоустроят более 40 дворов на средства от платных парковок

В Северо-Западном административном округе Москвы благоустроят более 40 дворов на средства, полученные от платных парковок. Как рассказали «Известиям» в четверг, 29 июля, в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП), работы завершены уже на 70%. Окончание ремонта запланировано на конец лета.

Модернизация коснется не только дворов. Так, на улице Василия Петушкова появились удобные пешеходные дорожки, а на улице Героев Панфиловцев провели работы по озеленению — обустроили газон и посадили кустарники. Кроме того, на улице Исаковского работы обновят асфальт.

12 июля сообщалось о проведении 16 мероприятий по благоустройству в московском районе Восточный, на которые будут потрачены деньги от платных парковок.

В АМПП напоминают, что средства от платных парковок каждый год направляются на благоустройство дворов и улиц во всех районах Москвы, включая те, где платных парковок нет. Кроме того, на эти средства субсидируется установка шлагбаумов на придомовых территориях.

Подробная информация о планах и проведенных работах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». Жители могут поучаствовать в выборе проектов. Чтобы это сделать, нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

Получить информацию, связанную с платным парковочным пространством, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)