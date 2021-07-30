Прямой эфир
Общество
В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах
Экономика
За полгода почти 300 тыс. семей взяли ипотеку с господдержкой
Мир
В NASA после стыковки «Науки» обрадовались сохранности батарей МКС
Экономика
Рабочий погиб на руднике в Красноярском крае
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Американский пловец Мерфи усомнился в чистоте заплыва с Рыловым
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ

На северо-западе Москвы благоустроят более 40 дворов на средства от платных парковок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северо-Западном административном округе Москвы благоустроят более 40 дворов на средства, полученные от платных парковок. Как рассказали «Известиям» в четверг, 29 июля, в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП), работы завершены уже на 70%. Окончание ремонта запланировано на конец лета.

С легким паркингом: в Москве хотят запустить «гаражную реновацию» ​​​​​​​
Людям предложили дать выбор — получить за снесенный гараж машино-место либо денежную компенсацию

Модернизация коснется не только дворов. Так, на улице Василия Петушкова появились удобные пешеходные дорожки, а на улице Героев Панфиловцев провели работы по озеленению — обустроили газон и посадили кустарники. Кроме того, на улице Исаковского работы обновят асфальт.

12 июля сообщалось о проведении 16 мероприятий по благоустройству в московском районе Восточный, на которые будут потрачены деньги от платных парковок.

В АМПП напоминают, что средства от платных парковок каждый год направляются на благоустройство дворов и улиц во всех районах Москвы, включая те, где платных парковок нет. Кроме того, на эти средства субсидируется установка шлагбаумов на придомовых территориях.

Подробная информация о планах и проведенных работах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». Жители могут поучаствовать в выборе проектов. Чтобы это сделать, нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

Получить информацию, связанную с платным парковочным пространством, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021