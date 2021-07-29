Рапиристка Мартьянова рассказал о своей травме в финале ОИ

Российская рапиристка Марта Мартьянова рассказала о своей травме, полученной в командном турнире Олимпийских игр (ОИ) в Токио в четверг, 29 июля.

В третьем раунде финала при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, спортсменка сумела продолжить выступление.

«Сейчас приходит чувство боли. Мне кажется, это связки. У меня в начале года, в январе, было то же самое, но с другой ногой. Сейчас мне сложно, а тогда вообще об этом не думала. Было очень большое желание справиться и фехтовать дальше. Все-таки я не зря сюда приехала. Просто так опустить руки — это не по-моему. В полуфинале с американками, когда я вышла, вообще всё было расплывчато», — сказала Мартьянова «Спорт-Экспресс».

Ранее в это день российские рапиристки выиграли золото в командном турнире Олимпийских игр в Токио. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.