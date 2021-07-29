Ученые выявили способность «Лямбда»-штамма COVID-19 скрываться от иммунитета

Штамм коронавируса «Лямбда» характеризуется повышенной заразностью, а также способностью скрывать себя от иммунной системы организма. К такому выводу пришли японские ученые, результаты исследования которых размещены в электронной библиотеке bioRxiv.

«Лямбда»-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — указано в материале.

Ученые изучили процесс проникновения «Лямбда»-штамма коронавируса в культуры клеток. Было установлено, что данный вариант COVID-19 по активности заражения клеток находится примерно на одном уровне с индийским «Дельта»-штаммом. Вместе с тем он существенно превосходит в этом отношении британский «Альфа»-штамм и южноафриканский штамм, а также ранние вариации вируса, отметили специалисты.

6 июля европейские вирусологи рассказали «Известиям», что вариант коронавируса «Лямбда» может оказаться более заразным, однако существующие вакцины помогут в борьбе с его распространением.

При этом ученые из Чили предположили, что штамм «Лямбда» может быть более устойчив к вакцинам, чем другие вариации коронавируса. Специалисты обратили внимание на тот факт, что штамм продолжает распространяться, несмотря на то что в Чили проходит массовая вакцинация.

2 июля стало известно, что мутация коронавируса «Лямбда» включена специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в группу представляющих интерес.

В ВОЗ отмечали, что вирус продолжает мутировать, что говорит о появлении в скором времени других штаммов, в том числе «вызывающих обеспокоенность».

В тот же день официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщал, в настоящее время всё больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 версией «Лямбда». Он объяснил, что еще в августе прошлого года в Перу обнаружили первые образцы этой разновидности вируса. С этого времени в организации регулярно отслеживают распространение штамма.

В конце июня «Лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину.