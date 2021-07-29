Вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» вернут на здание в Калуге

В Калуге на крышу дома возле Дворца спорта вновь вернут знаменитую советскую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Это сделают в августе, к 650-летию города.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказал, что все детали исторической вывески уже готовы. Их изготовило одно из городских предприятий.

Металлические объемные буквы выкрасили в специально подобранные цвета. Технология порошковой окраски экологически безопасна, она дает идеальное и долговечное покрытие.

В ближайшее время смонтируют подсветку букв — это будет современный холодный гибкий неон двух оттенков, красный и белый, пишет газета «Весть» со ссылкой на главного архитектора города.