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В Сети появилось видео с плещущимися в «джакузи» тиграми

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В Сети появилось видео с купающимися в «джакузи» тиграми. Видео разместил в своем Instagram-аккаунте 29 июля дальневосточный сафари-парк «Белый лев».

На кадрах двое тигров Тайган и Алекса купаются в построенном специально для них бассейне, который, по словам представителей парка, стал излюбленным местом животных во время жары. Полосатые подопечные парка спускаются в воду, поворачиваясь спиной и опуская в бассейн сначала задние лапы, и играют с пластиковым баком. При этом Тайган предлагает завлечь Алексу в игру, однако та отказывается участвовать в его затеях, так как чувствует себя в воде неуверенно.

Тигры, отмечается в сообщении к видео, являются большими любителями водных процедур, они умеют нырять и могут даже переплыть реку шириной в 7 км.

Ранее 29 июля в пресс-службе центра «Амурский тигр» сообщили, что после нескольких месяцев наблюдения в тайгу в Хинганском заповеднике выпустили взрослую амурскую тигрицу.

Специалисты поймали хищницу и разместили ее в центре реабилитации, так как она охотилась на собак в Хасанском районе Приморского края. Было принято отловить животное из-за опасений за ее жизнь.

29 июля отмечается Международный день тигра. Праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

Инициаторами учреждения этой даты выступили 14 государств, в которых тигры еще обитают.

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