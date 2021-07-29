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Ученые обнаружили изменение природы Лебяжьих островов в Крыму

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Флора и фауна заповедника «Лебяжьи острова» в Крыму изменились из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Соотношение видов растительного и животного мира стало другим из-за изменения солености воды, сообщил старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

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По его словам, когда было много пресноводной рыбы и кормовой базы, пеликанов было побольше. Если раньше их колонии насчитывали от 200 до 300 особей, то сейчас их около 100. Однако появилось больше морских видов, которые сейчас являются кормовой базой для других птиц.

Кроме того, во время функционирования Северо-Крымского канала на севере полуострова выращивали рис. Это также влияло на фауну заповедника — было больше куликовых. Сейчас их гораздо меньше, и наблюдаются они в основном в июле и в августе.

Из-за увеличения солености воды на территории заповедника полностью пропали камыши, которые росли здесь в большом количестве.

В последний год на Лебяжьих островах более чем в два раза выросла численность большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы. Это говорит об улучшении условий их гнездования.

ИА «Крыминформ» уточняет, что в 2020 году в заповеднике насчитывалось 3218 гнезд 21 вида птиц, 10 из них — краснокнижные.

Северо-Крымский канал перекрыли со стороны Украины весной 2014 года.

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