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Девять фельдшерско-акушерских пунктов заработали в Удмуртии

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В Удмуртии девять новых ФАПов стали принимать пациентов, сообщил в соцсети глава республики Александр Бречалов. Фельдшерско-акушерские пункты открылись в селе Каменное Заделье и деревнях Коршуново, Андреевцы, Киршонки в Балезинском районе, в деревне Зядлуд в Вавожском районе, в деревне Кушья в Игринском районе, в деревнях Юски и Степаненки в Кезском районе, в деревне Усть-Сакла в Каракулинском районе, передает udm-info.ru.

Ранее активисты ОНФ проверили, как в селах Удмуртии продвигается строительство ФАПов. 36 фельдшерско-акушерских пунктов до сих пор не готовы. С начала этого года в республике открылись 24 новых ФАПа, еще 63 пункта начнут работать до конца декабря, отмечает ИА «Сусанин».

До конца 2021 года в Удмуртии намерены открыть еще пять гериатрических кабинетов. Их разместят в Ижевске в государственных клинических больницах № 1 и № 2, в ГБ № 3, а также в Ярской и Сарапульской районных больницах. Ранее в этом году были открыты четыре гериатрических кабинета. Они работают в ижевских поликлиниках № 2 и № 5, Консультативно-диагностическом центре и Дебесской районной больнице. В настоящее время в регионе созданы 14 кабинетов помощи для людей старшего возраста.

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