Жена найденного с переломами актера «Штрафбата» рассказала о его состоянии

Состояние российского актера Игоря Регнера, который ранее был найден в собственной квартире с множественными травмами, оценивается как тяжелое. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила его супруга Ольга в беседе с РЕН ТВ.

Она уточнила, что артист проходит лечение от онкологического заболевания, которое включает химиотерапию, в связи с чем организм мужчины серьезно ослаб.

По словам Ольги, ее супруг получил травмы в результате падения после лечебной процедуры.

«Он получал утром терапию, а вечером после прогулки упал возле дома, тяжелое состояние», — рассказала женщина.

О том, что Регнера нашли в собственной квартире с перелом ребер, травмой груди и другими телесными повреждениями, стало известно ранее в этот день. 56-летний артист был госпитализирован 23 июля, однако есть версия, что травмы он мог получить еще за неделю до приезда врачей.

Медики оценили его состояние как критическое. Как сообщил РЕН ТВ осведомленный источник, мужчина не может говорить.

Игорь Регнер — российский актер, его фильмография насчитывает более 60 картин. Среди известных работ артиста — роли в таких фильмах, как «Штрафбат», «Досье детектива Дубровского», «Сочинение ко Дню Победы».