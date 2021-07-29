Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение международного арбитража о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, 23 июля завершился очередной процесс по искам против России бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС». В ходе процесса российская сторона оспаривала компетенцию арбитров и правомерность искровых требований.

При этом арбитры не смогли прийти к единому мнению по пунктам решения.

«Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с Российской Федерации компенсации в пользу компании «ЮКОС Кэпитал», несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов, являющихся частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по уклонению от уплаты налогов и последующему выводу средств из России и их отмыванию», — добавили в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что профессор Брижит Стерн, признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований компании в РФ сразу по двум основаниям, среди которых противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны компании.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Инстанция удовлетворила требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования.

В начале декабря того же года сообщалось, что Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения решений арбитража по делу ЮКОСа. В Минюсте РФ решение сочли необоснованным и подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях.