Борщевик на участке 16 га ликвидируют в районе Псковской области

В Островском районе Псковской области идет активная работа по уничтожению борщевика. Она началась в июне и продлится весь август. Мероприятия проводятся на площади 15,9 га, сообщили Псковской ленте новостей в районном комитете по экономическому развитию, инвестициям и сельскому хозяйству.

В июне губернатор Михаил Ведерников признавал, что в некоторых районах наблюдается дефицит средств на борьбу с этим опасным растением. В этой связи он сообщил о выделении дополнительных средств на эти цели.

Ранее сообщалось, что ученые из Алтайского госуниверситета сделали из борщевика вытяжку, которая эффективна при лечении псориаза и других кожных заболеваний.