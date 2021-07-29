Партию говядины весом 4 т не пропустили через границу под Псковом

Через границу в Псковской области не пропустили партию говядины весом 4 т. Мясо в четвертинах на кости везли с территории Белоруссии в Санкт-Петербург и задержали на российско-белорусском участке госграницы в деревне Лобок.

Во время контрольно-надзорных мероприятий выяснилось, что партию везли без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы безопасность и происхождение сырья. В автомобилях не было холодильников, что недопустимо при перевозке продукции, которая требует соблюдения температурного режима.

Инспекторы оформили акты о возврате груза обратно. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Псковское агентство информации напоминает, что ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости из Белоруссии из-за риска губкообразной энцефалопатии.