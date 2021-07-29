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Путин поздравил российских рапиристок с победой в командном турнире ОИ

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Президент РФ Владимир Путин 29 июля поздравил российских рапиристок Инну Дериглазову, Аделину Загидуллину, Ларису Коробейникову и Марту Мартьянову с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио.

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У России — дебютное олимпийское золото в тхэквондо, а также победа в командном многоборье впервые с 1996 года

Глава государства указал, что успех спортсменок на Играх станет вкладом в развитие российской школы фехтования.

«Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы! Желаю здоровья, благополучия и удачи», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Российские рапиристки выиграли финальный поединок со счетом 45:34 и завоевали золотую медаль ранее в этот день.

Главный тренер сборной ОКР по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что победа россиянок в командном турнире на Играх — это результат работы последних пяти лет.

Он отметил. что Мартьянова смогла победить даже с травмой ноги, так как возможности заменить спортсменку не было. Если бы россиянка не смогла выступать, то всю команду пришлось бы снимать.

До этого, 26 июля, саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр. В финале она обошла соотечественницу Софья Великую — та завоевала серебро.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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