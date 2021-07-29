Болгария изменила правила въезда для туристов из России

Болгария изменила правила въезда в страну для россиян. С 29 июля туристам привитым «Спутником V» при посещении государства больше не нужен ПЦР-тест. Теперь путешественники обязаны показать сертификат о вакцинации двумя компонентами препарата, передает телеканал «Известия». С момента введения второй дозы должно пройти не меньше 14 дней. Документ необходимо предоставить на английском языке. Невакцинированным россиянам по-прежнему нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.

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