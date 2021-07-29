Facebook выпустит «умные» очки под брендом Ray-Ban. Об этом в четверг, 29 июля,сообщает The Verge со ссылкой на исполнительного директора компании Марка Цукерберга.

«Забегая вперед, следующим продуктом, который мы выпустим, станут наши первые «умные» очки от Ray-Ban в партнерстве с EssilorLuxottica», — сказал Цукерберг

Как он отметил, очки позволят делать «довольно изящные вещи». Вместе с тем он не предоставил каких-либо подробностей.

Facebook ранее подтверждал, что очки не будут иметь встроенного дисплея и не классифицируются как устройства дополненной реальности.

Цукерберг назвал запуск очков Ray-Ban частью «пути Facebook к полноценным очкам дополненной реальности в будущем». Компания долгое время работала над подобным устройством через свое исследовательское подразделение Project Aria и даже создавая прототипы очков дополненной реальности.

В 2019 году Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью поступающих из мозга импульсов.