На Мосбирже появится возможность купить акции «Роснефти» поштучно

Акции «Роснефти» с 1 сентября 2021 года на Московской бирже можно будет купить поштучно, так как площадка сократила размер торгового лота с 10 до 1 ценной бумаги. Это следует из данных биржи.

Как пояснил «Ведомостям» директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, площадка пересматривает размеры лотов единожды в полгода. Цель изменения — повышение доступности ценных бумаг.

По мнению эксперта, обычно размер лота уменьшается для бумаг, котировки которых демонстрируют устойчивый рост и имеют значительный потенциал дальнейшего увеличения стоимости. К примеру, акции «Роснефти» за год подорожали более чем на 53%, существенно обогнав основной российский фондовый индекс, — индекс самой Мосбиржи.

Уменьшение лотов может придать дополнительную динамику акциям за счет роста интереса к ним со стороны частных инвесторов, полагает начальник управления по работе с институциональными клиентами SOVA Capital Денис Заболотнев. Именно за счет дробления акций доступность своих ценных бумаг повышали Tesla и Apple, напомнил он.

«Возможность купить 1 акцию компании за 550 рублей позволит диверсифицировать вложения», — добавил Заболотнев.

27 июля американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет, в котором повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14%. Эксперты сохранили рекомендацию «покупать».