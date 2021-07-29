Дело возбудили после гибели туриста от лап медведя под Красноярском

После гибели туриста от лап медведя в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом 29 июля сообщили в Следственном комитете России по региону.

Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку»).

«Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки»» своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский на одного из туристов напал медведь», — говорится в сообщении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно данным экспертизы, мужчина скончался от обильной кровопотери впоследствии множественных телесных повреждений.

27 июля на группу туристов из Москвы, которые остановились на ночлег в районе девяти озер хребта Арадаский, при сборе палаточного лагеря напал медведь. Один человек погиб, трем участникам группы удалось покинуть место происшествия.

Медведь, который предположительно ранил туриста, был убит.

Как рассказала «Известиям» замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина, в законе не регламентируется, что медведя, напавшего на человека, необходимо убить. Она отметила, что у медведей есть врожденная боязнь человека, но когда они ее преодолевают, то могут «включить человека в свой рацион».

Нападение медведя стало вторым таким ЧП с начала летнего туристического сезона. Отмечалось, что первый случай в этом парке произошел 21 июня на озере Медвежье. Хищник напал на группу, состоящую из 13 туристов.