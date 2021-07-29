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Эксперты назвали самые дешевые в обслуживании автомобили в России

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Эксперты российского онлайн-агрегатора объявлений о продаже автомобилей Autospot составили рейтинг бюджетных машин с наиболее дешевым техническим обслуживанием (ТО). Об этом 29 июля сообщает Autonews со ссылкой на результаты исследования.

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Отмечается, что средний срок владения автомобилем в России составляет пять лет. При этом среднегодовой пробег машины в стране составляет в среднем 17 500 км. Таким образом, за пять лет автомобиль проезжает почти 90 тыс. км, приезжая на ТО за это время 5–9 раз в зависимости от регламентного межсервисного пробега.

Всего было составлено два рейтинга: в первый вошли седаны, лифтбеки и хетчбэки, а во второй — кроссоверы и внедорожники.

Так, среди седанов самой менее затратной стала модель Peugeot 408 — за пять лет ее техобслуживание обходится в 45 181 рубль. Такая сумма сопоставима с Lada Granta и Kia Rio (45 900 и 46 951 рублей соответственно).

Наиболее дорогими в рейтинге оказались автомобили Volkswagen Polo (68 559 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей).

Обслуживать кроссовер или внедорожник стоит существенно дороже. Как подчеркнули в Autospot, «психологическую отметку в 50 тыс. рублей стоимости совокупных ТО за пять лет владения не смогли перешагнуть только две отечественные модели — UAZ Patriot и Lada Niva Legend». Обслуживание первой стоит 28 285 рублей, а второй — 46 100 рублей.

Самыми дорогими оказались Renault Duster и Renault Kaptur — 79 300 и 79 809 рублей соответственно.

4 мая сообщалось, что в России в январе–марте текущего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем иномарка по итогам I квартала текущего года стоит 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российский автомобиль — 760,4 тыс. рублей (+9,1%).

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