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Кинолог назвал самую кусачую породу собак

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Таксы, которых зачастую принимают за «диванно-комнатных» животных, на самом деле относятся к одним из самых кусачих собак. Об этом рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

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При этом все породы собак, вне зависимости от размера их представителей, могут быть опасными для людей, подчеркнул специалист.

«Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15–17 лет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Решить проблему опасных собак может введение в стране обязательных школ для хозяев и их питомцев, считает эксперт. Он пояснил, что в таких учреждениях владельцев собак должны учить правильному обращению с питомцами. Кроме того, необходимо обеспечить проведение соответствующих тестов, определяющих способность хозяина управлять животным, убежден кинолог.

«Я предлагаю начать с целого цикла законодательных актов о питомниках, о людях, которые имеют право заниматься разведением собак, об организациях, которые эти питомники готовят, о школах дрессировки», — заключил Дементьев.

1 июня президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев рассказал о безопасном общении детей с собаками. По его словам, ребенок должен располагать обязательными знаниями, необходимыми при общении с собаками, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Прежде всего дети должны знать, что при первом знакомстве с чужой собакой следует в обязательном порядке спросить разрешения у владельцев животного и убедиться, что оно расположено к общению, подчеркнул эксперт.

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