Кинолог назвал самую кусачую породу собак

Таксы, которых зачастую принимают за «диванно-комнатных» животных, на самом деле относятся к одним из самых кусачих собак. Об этом рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

При этом все породы собак, вне зависимости от размера их представителей, могут быть опасными для людей, подчеркнул специалист.

«Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15–17 лет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Решить проблему опасных собак может введение в стране обязательных школ для хозяев и их питомцев, считает эксперт. Он пояснил, что в таких учреждениях владельцев собак должны учить правильному обращению с питомцами. Кроме того, необходимо обеспечить проведение соответствующих тестов, определяющих способность хозяина управлять животным, убежден кинолог.

«Я предлагаю начать с целого цикла законодательных актов о питомниках, о людях, которые имеют право заниматься разведением собак, об организациях, которые эти питомники готовят, о школах дрессировки», — заключил Дементьев.

1 июня президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев рассказал о безопасном общении детей с собаками. По его словам, ребенок должен располагать обязательными знаниями, необходимыми при общении с собаками, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Прежде всего дети должны знать, что при первом знакомстве с чужой собакой следует в обязательном порядке спросить разрешения у владельцев животного и убедиться, что оно расположено к общению, подчеркнул эксперт.