В РФ появилось общественное движение «Патриоты России»

В РФ создано всероссийское общественное движение «Патриоты России». Первый его съезд прошел в Москве в четверг, 29 июля.

В ходе мероприятия лидером движения был избран государственный и политический деятель Геннадий Семигин. Кроме того, участники утвердили в качестве программного документа, определяющего задачи движения, «Стратегию развития России», представленную Семигиным. Таким образом, главными целями «Патриотов России» станет превращение РФ в мирового лидера; осуществление национального прорыва; достижение бурного роста уровня и качества жизни россиян; всестороннее развитие и распространение идеологии патриотизма в стране.

«Россия должна стать страной № 1 в мире. Только так у наших детей будет счастливое детство, у пожилых — достойная старость, а у нас — уверенность в завтрашнем дне в сильной и процветающей России», — обратился к согражданам Семигин.

По итогу съезда также было утверждено обращение, в котором всех россиян призвали присоединиться к общественному движению и объединить усилия на благо страны.

«Патриоты России» создается на основе идеологии современного патриотизма, деятельной любви к Родине, объединяющей различные идеологические взгляды, течения и теории», — говорится в нем.

В документе также отмечается, что движение «Патриоты России» стало одним из самых масштабных и влиятельных в стране. В него вошли общественные и некоммерческие организации, более 400 депутатов разного уровня из более чем 70 регионов страны, тысячи граждан.

22 июля Геннадий Семигин провел пресс-конференцию, на которой представил свою стратегию вывода РФ в число мировых лидеров. План затрагивает экономическую, социальную и оборонную сферы.